Öğrencilerden geçit töreninde Mehmetçiğe selam

Kütahya'nın Emet ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde resmi geçit yapıldığı anda öğrencilerin asker selamı ile geçmeleri alkış aldı.

Barış pınarı harekatının sembolü olan ve Milli takım maçlarında verilen Mehmetçik selamı ile tüm dünyanın gündemine gelen Mehmetçik Selamı Emet Cumhuriyet bayramı kutlamalarında da vardı.

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde geçit töreni yapan okul öğrencileri, törenlerde bulunan protokole ve tüm dünyaya Mehmetçik selamı vererek geçit yaptılar.

Öğrencilerimizin asker selamlı geçitlerini vatandaşlar ayakta alkışladı.

KÜTAHYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.