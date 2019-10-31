Kütahya'daki uyuşturucu operasyonuna tutuklama

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Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mecidiye Mahallesi'nde metruk bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu eve operasyon düzenlendi.

Polis operasyonda 3,5 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyon sırasında kaçan şüpheli Y.D. (30), Maltepe Mahallesi'nde parkta yakalanarak emniyete götürüldü.

Y.D., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

KÜTAHYA 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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