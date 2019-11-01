Simav’da belediye özel halk otobüsü hattı ihalesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediye denetimli özel halk otobüsü hattı kiralanması için 4 Kasım 2019 tarihinde ihale yapılacağı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45’inci maddesine göre, belediye özel halk otobüsü hattı kiralamasının açık ihale usulü ile yapılacağını belirtti. Biçer “ Simav belediye sınırları ve mücavir alanlarında, başlama tarihinden itibaren 10 yıllığına, denetimli özel halk otobüsü hattı kiralaması yapılacaktır. İsteklilerin, ilgili evraklarını 04 Kasım 2019 tarihinde saat 12.00’ye kadar Simav Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü otobüs işleri servis adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü gönderebilirler. 04 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00’de yapılacak olan Belediye denetimli özel halk otobüsü hattı kiralaması 4 hat için teklif verilecek olup, tek seferde ihale edilecektir” dedi.

KÜTAHYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:07

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.