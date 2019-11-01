Emet'de birlik ve beraberlik toplantısı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği önderliğinde düzenlenen toplantıda, Emet’te bulunan tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları bir araya geldi.

Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıya, Emet Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hugül ve İlçe Müftüsü İsmail Çınar’da katıldı.

Toplantının genel konusunun Emet ilçesinde birlik beraberliğin sağlanması, kaza ve belaların defi için neler yapabiliriz olduğu açıklandı. Toplantıda Emet ilçesinde 22 Kasım 2019 Cuma günü “Emet hayrı” adı altında 7 den 70'e tüm ilçe halkının da içinde bulunduğu bir hayır organize edilmesi kararı alındı.

Bu hayır için Emet Müftülüğü koordinasyonunda Hatim dağıtılması, hatim organizasyonuna tüm ilçe halkının da dahil olarak, hayır gününe kadar ilçede manevi bir atmosfer oluşmasının güzel olacağı kararı verildi.

Ayrıca bu tür organizasyonların toplumun her kesimini kucaklayıcı bir şekilde “Emet platformu” adı altında yapılarak, yer planlaması, içeriği ve bağışların toplanması konusunda bir komite oluşturulması ve oluşturulan bu komiteye tam destek olunması kararlaştırıldı. Yapılan bu Hayrın 2020 yılından itibaren geleneksel hale dönüştürülmesinin gerektiği vurgulanarak, bu bağlamda çalışmaların devam edeceği bildirildi.

KÜTAHYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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