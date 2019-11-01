Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine kapalı halı saha yapılması için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''İlçe Kaymakamımız Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ile beraber Dumlupınar ilçemize yapılacak olan halı sahanın bir örneğini inceledik. Yapılan incelemenin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret'in makamında istişarelerde bulunup, en kısa sürede ihaleye çıkılıp ilçemize halı saha kazandırmak için, çalışmalara başlanılması konularında fikir birliğine vardık. İlçemiz için hayırlı olsun'' diye konuştu.

KÜTAHYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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