Çavdarhisar'da su arama çalışmaları

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Kütahya'nın Çavdarhisar Belediyesi, su sorununu çözmek için sondaj çalışmalarına başladı.

İçme suyu sorununu tamamen çözmek istediklerini belirten Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, "İlçemize 2 kilometre mesafede Abasultan bölgesinde su sondaj çalışmalarına başladık. Kısa zamanda sonuç almayı hedefliyoruz. Çavdarhisar ilçemizin su sorununu tamamen çözmek ana hedefimiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlısı ile bol ve bereketli sular nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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