DPÜ’de ‘Dumlupınar’dan 2023’e’ projesi

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği tarafından gerçekleştirilen “Dumlupınar’dan 2023’e” konulu proje sergisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen gala sergisi ile tamamlandı.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, Dumlupınar Belediye Başkanlığı, Refsan İzolasyon Sanayii ve Hisar Sanat Galerisi gibi resmi ve özel kurumlar tarafından desteklenen proje, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ile Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanlarını tek bir amaç etrafında buluşturdu.

Dumlupınar’dan 2023’e Projesi kapsamında; Katılımcılar öncelikle Dumlupınar ilçesini ziyaret ettiler ve profesyonel rehberler eşliğinde Kurtuluş Savaşı ve şehitleri hakkında bilgilendirildiler. Dumlupınar ziyaretinin ardından proje katılımcıları tarafından üretilen Dumlupınar ve Dumlupınar Şehitleri temalı 50 adet eser, ilk olarak Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Sera AVM, Dumlupınar Şehitliği ve Kütahya Belediye Binasında olmak üzere üç farklı noktada sergilendikten sonra Gala Sergilemesi ile son kez sanatseverler ile buluştu.

Açılışta Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, GÜSED üyeleri ve Kütahyalı sanatseverler ile çok sayıda öğrenci hazır bulundu.

Açılışta konuşan Rektör Kazım Uysal, Türk Milletinin tarih sahnesinden silindi denilirken, Dumlupınar’da yeniden var olduğunu bütün dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Uysal,” Üniversitemize de adını veren Dumlupınar’a bu güne kadar hak ettiği ilgi ve alaka maalesef yeterince gösterilememiştir. Bu sebeple Dumlupınar ve Dumlupınar Şehitleri özelinde gerçekleştirilen ve aynı zamanda lise ve üniversite öğrencilerini ortak bir amaç etrafında toplayarak, örnek bir çalışmaya imza atan proje ekibini ve GÜSED ailesini bu anlamlı gayretleri için özellikle tebrik ediyorum. Dumlupınar özelinde yeni, kapsamlı ve daha çok proje yapılması gerekmektedir. Yapılacak yeni projelere de bu güne kadar olduğu gibi her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile projede gönüllü olarak yer alan, emek harcayan, eser üreten sevgili öğrenci kardeşlerimi kutluyor, anlamlı ve başarılı faaliyetlerinin artarak sürmesini temenni ediyorum” dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Frigya Sergi Salonunda yer alan Sergi, 8 Kasım 2019 Cuma saat 17.00’ye kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

KÜTAHYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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