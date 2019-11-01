Gediz MYO’da ‘Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçerim’ konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulunda “Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçerim” konulu seminer düzenlendi

Meslek yüksekokulu toplantı salonunda düzenlenen seminere üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

Seminerde üniversite öğrencilerine Gediz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Güner Yiğit ve Gediz Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Kenan Ayaydın tarafından evlenme kararı alırken dikkat etmesi gereken konular, iletişim ve davranış biçimleri ile ilgili konularda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca evlilik kurumu, toplumun temel direği olan ailenin önemi, sağlıklı evliliklerin oluşmasında ki önemli unsurlar, kişinin eşini seçmeyi tesadüflere bırakmaması, bu kararı bilinçli olarak vermesi gibi temel konulardan diyaloglar gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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