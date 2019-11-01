Kütahya'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi (KOM) ekipleri, kentte, tefecilik yapmak suretiyle vatandaşlardan haksız menfaat sağladıkları iddia edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 tüfek, 2 gaz tabancası ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları iddia edilen Y.A., D.Y. ve G.U. sağlık kontrollerinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KÜTAHYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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