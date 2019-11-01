Kütahya Atatürk İlkokulu'na ‘Z-Kütüphane’

Kütahya Merkez Atatürk İlkokulu'na yeni ZKütüphane açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Atatürk İlkokulu'na kazandırılan ZKütüphane, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Aybek, Eğitim BirSen Kütahya 1. No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Okul Müdürleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Müdür Hasan Başyiğit, kütüphaneyi gezdikten sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle bir süre görüştü. Daha sonra ise sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Yeni ve modern bir tasarım anlayışı ile oluşturulan ZKütüphanede bin 97 kitap, zeka oyunları, internet hizmeti ve dijital kitap içerikleri bulunuyor. Zkütüphane ile öğrencilerin; okumanın keyfini çıkarmaları, bilgiyi keşfetme heyecanını yaşamaları hedefleniyor.

KÜTAHYA 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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