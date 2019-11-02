Dumlupınar Şehitliği'ne düzenleme

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan Şehitliğin bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şehitliğin bakımında kullanılacak malzemelerin getirilmesiyle birlikte İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, malzemeleri getiren firma yetkililerinden bilgi alarak, Dumlupınar Şehitliği'nde incelemelerde bulundu.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamda, ''Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Başkomutan Tarihi Milli Park Müdürlüğü ve Dumlupınar Kaymakamlığı iş birliği ve koordiasyonu ile Dumlupınar Şehitliği bakım onarım kapsamına alındı.Bu kapsamda şehitliğin zeminine ve Mehmetçik Anıtı'na çıkılan merdiven basamaklarının andezit taşı ile kaplama işi kısa zamanda başlayacak'' diye konuştu.

KÜTAHYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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