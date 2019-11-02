Emetli esnaftan örnek davranış

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından başlatılan nüfus kaçağı ile mücadele kampanyasına ilçede esnaflık yapan bir vatandaştan örnek olacak destek geldi.

Emet'te başlatılan nüfus kaçağı ile mücadele kampanyasını desteklediğini belirten manav Ali Er, ''Bugün itibarı ile ikametgahını ilçemize alan Emet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden ilk 5 kişiye, izin kullanmaya giderken memlekete gidiş bileti hediye edeceğim'' dedi.

İlçelerin nüfus sayılarına göre her ay devletten ödenek aldığını ve bu yüzden böyle bir kampanya başlattığını belirten Er, ''Tüm idarecilerimizin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceklerinden eminim. Güçlü bir Emet için Emet’li vatandaşlarımızın bu kampanyaya destek vermesini bekliyorum'' dedi.

KÜTAHYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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