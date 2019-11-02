Müdür Başyiğit, TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tavşanlı ilçesi Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, açılışı gerçekleştirilen 3.TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na ziyaret etti.

Müdür Başyiğit, 3.TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ziyaretinde projeleri ayrı ayrı inceleyerek projeler hakkında bilgi aldı.

2 gün sürecek olan Bilim Fuarında 22 proje sergileniyor.

KÜTAHYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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