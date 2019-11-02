Ortaokula Z-Kütüphane

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Moymul Ortaokulu'na kazandırılan Zkütüphanenin açılışı Vali Ömer Toraman tarafından yapıldı.

Vali Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa tarafından Moymul Ortaokulu’ndaki Zkütüphanenin açılışı sonrası kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Ömer Toraman ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit daha sonra öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti.

80 metrekare alandan oluşan ZKütüphanenin içerisinde 1000 kitap bulunuyor. Kitap sayısının zamanla artırılacağı Zkütüphanede ayrıca satranç odası bulunmakta ve burada farklı zeka oyunları yer almakta. Bu arada Zkütüphane içerisinde bulunan üst düzey özelliklerde 7 bilgisayar öğrencilere hizmet veriyor.

KÜTAHYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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