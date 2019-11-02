Terör örgütü şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı

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Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan aranan şüpheli, Kütahya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verilen A.K.'nin, Ankara'dan hareket eden bir yolcu otobüsünde seyahat ettiğini belirledi. Kent girişindeki polis noktasında durdurulan otobüste yapılan kontrolde A.K, kardeşine ait kimlikle yakalandı.

A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜTAHYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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