Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Özel’den destek çağrısı

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel, şampiyonluğa yürüdükleri şu günlerde futbolculara, teknik heyete, başkana, yönetim kuruluna ve camiaya her zamankinden daha fazla sahip çıkılmasını ve destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Cahit Özel, yaptığı açıklamada, “El ele, kol kola, omuz omuza hep birlikte şampiyonluğa yürüdüğümüz şu günlerde; futbolcularımıza, teknik heyetimize, başkanına, yönetim kurulumuza ve camiamıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmanızı ve destek vermenizi rica ediyorum. Sizlerin vereceği güç ve destekle bütün engelleri aşarak şampiyonluğa el ve gönül birliğiyle hep birlikte ulaşacağız ve hep birlikte başaracağız. Mavi lacivert renklere gönül vermiş tüm halkımızı Bursa deplasmanına Gülbahçespor maçına beklerim” ifadelerine yer verdi.

KÜTAHYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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