Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı

KÜTAHYA'da 2 okul ve bir kafeden hırsızlık yapan İ.A. (14) ve S.G. (15) güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.

Kütahya´da Devlet Hatun Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi, Necmettin Erbakan Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi ile kent merkezindeki bir kafeden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, okulların güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin İ.A. ve S.G. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin yapılan sorgusunda, 18 Ekim günü Eskişehir'de Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nden 16 bin lira çalınması olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.



KÜTAHYA 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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