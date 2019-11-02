Dünya şampiyonu atlet olimpiyatlara katılmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dünya şampiyonu atlet olimpiyatlara katılmak istiyor

İHA

İsviçre’de kazandığı altın madalyanın ardından hedefini yükselten Paralimpik atlet Oğuz Türker Dubai’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Tokyo’daki olimpiyatlara katılmak için piste çıkacak.
Türkiye’nin son yıllarda yetiştirdiği en iyi 1500 metre sporcularından olan Oğuz Türker, geçtiğimiz ağustos ayında İsviçre’de düzenlenen IPC Gençler Dünya Şampiyonası'nda aldığı derece ile dikkat çeken Kütahyalı atlet Oğuz Türker şimdi de IPC Büyük Şampiyonası'na hazırlanıyor. 715 Kasım tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan şampiyonaya katılacak olan Türker 1500 metre kategorisinde Türkiye’yi temsil edecek. Dubai’de ilk 4 girerek 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katılmak isteyen Oğuz Türker çalışmalarını sürdürüyor.

"İsviçre'de dünya şampiyonu olmuştum"
İsviçre’de elde etmiş olduğu dereceden dolayı mutlu olduğunu ve hedefinin olimpatlara katılmak olduğundan bahseden milli atlet Oğuz Türker, “İsviçre’deki yarış çok iyi geçmişti. Orada gençlerde dünya şampiyonu oldum, Türkiye’yi temsil ettim. Türk bayrağını dalgalandırdım. Daha sonrada önümdeki müsabakalara hazırlık sürecim başladım. Antrenmanlarımı geliştirdim, kamplara katıldım. Şimdi sırada Dubai’deki Dünya Şampiyonası var. Allah nasip ederse orada da bayrağımızı dalgalandıracağım. Sürekli daha iyi antrenmanlar yapıyorum ve bu süreçte kendimi geliştirdim. Dubai benim için olimpiyat öncesi son deneme. İnşallah orada da bir madalya alıp, Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. Buradan diğer genç kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Sağlıkları için spor yapsınlar, spor candır. Sporun her dalını bu konuda öneriyorum” dedi.

Güleç: "İnşallah istediğimiz dereceyi alacağız"
Sıkı bir antrenman sürecinin ardından İsviçre’de altın madalya aldıklarını söyleyen Milli Takım Antrenörü İdris Güleç ise, “Gençler Dünya Şampiyonası'ndan sonra hız kesmeden ciddi bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Zor bir süreç bizi bekliyor, çok heyecanlıyız. Yaklaşık 15 gün sonra sporcumuz Oğuz Türker Dubai’de piste çıkacak ve ülkemiz bu kez büyükler kategorisinde temsil edecek. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah istediğimiz dereceyi alacağız ve daha sonra Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılmak istiyoruz” diye konuştu.

Gayret: "İnşallah Oğuz kardeşimiz Dubai’den de şampiyonluk ile dönecek"
Dünya şampiyonası öncesi milli atleti antrenmanında ziyaret eden Kütahya Geçlik ve Spor İl Feyzullah Gayret de, “Oğuz Türker sporcumuz Kütahya’nın son yıllarda yetiştirdiği altın isimlerden bir tanesi. Biliyorsunuz U20 Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda 1500 metrede şampiyon olmuştu. Şimdi de 715 Kasım tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası'na göndereceğiz. Burada asıl hedefimiz 2020 Tokyo paralimpik olimpiyatları. Dubai bunun için önemli eşik olacak. İnşallah Oğuz kardeşimiz Dubai’den de şampiyonluk ile dönecek. Biz onlara güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı
YEREL HABERLER Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından ...
Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Özel’den destek çağrısı
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Özel’den destek ...
Terör örgütü şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı
Ortaokula Z-Kütüphane
YEREL HABERLER Ortaokula Z-Kütüphane
Hisarcık’ta ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
Müdür Başyiğit, TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti
Çalışma ve uygulamaları takdirle karşılanıyor
YEREL HABERLER Çalışma ve uygulamaları takdirle karşılanıyor
Başkan Şemsettin Akağaç: Dumlupınar ilçemizi tarihte hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER Başkan Şemsettin Akağaç: Dumlupınar ilçemizi tarihte ...
Emetli esnaftan örnek davranış
YEREL HABERLER Emetli esnaftan örnek davranış
Dumlupınar Şehitliği'ne düzenleme
YEREL HABERLER Dumlupınar Şehitliği'ne düzenleme
Köylerine morglu cenaze yıkama aracı aldılar
YEREL HABERLER Köylerine morglu cenaze yıkama aracı aldılar
Kütahya'da otobüste üniversite öğrencisini taciz ettiği iddia elen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da otobüste üniversite öğrencisini taciz ...
Üniversiteliye tacizden aranıyordu, 12 gün sonra durakta yakalandı
YEREL HABERLER Üniversiteliye tacizden aranıyordu, 12 gün sonra ...
Kütahya Atatürk İlkokulu'na ‘Z-Kütüphane’
YEREL HABERLER Kütahya Atatürk İlkokulu'na ‘Z-Kütüphane’
Kütahya'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
Pazarlar'da üniversiteye hazırlık kursları
YEREL HABERLER Pazarlar'da üniversiteye hazırlık kursları
DPÜ ve NURSAN Türkiye'de üretilmeyen yeni nesil otomotiv kabloları üretecek
YEREL HABERLER DPÜ ve NURSAN Türkiye'de üretilmeyen yeni nesil ...
Gediz MYO’da ‘Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçerim’ konulu seminer
YEREL HABERLER Gediz MYO’da ‘Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçerim’ konulu ...
DPÜ’de ‘Dumlupınar’dan 2023’e’ projesi
YEREL HABERLER DPÜ’de ‘Dumlupınar’dan 2023’e’ projesi
Çukurda mahsur kalan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Çukurda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Kütahya'da, TIR'da 95 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da, TIR'da 95 şişe kaçak içki ele geçirildi
Vali Ömer Toraman: "İş birliği kalite ve başarıyı artırır"
YEREL HABERLER Vali Ömer Toraman: "İş birliği kalite ve başarıyı ...
Çavdarhisar'da su arama çalışmaları
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da su arama çalışmaları
Dumlupınar ilçesine kapalı halı saha
YEREL HABERLER Dumlupınar ilçesine kapalı halı saha

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X