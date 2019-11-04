Ülkü ocaklarından kitap bağışı Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı tarafından, ilkokullara kitap bağışı yapılıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı tarafından, ilkokulların kütüphanelerine ‘Dede Korkut’ ve ‘Kutadgu Bilig’ adlı kitapların hediye edildiği bildirildi.

Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Öğretmen Mustafa Köse, kültürel faaliyetleri kapsamında kitap dağıtımı yaptıklarını belirtti. Başkan Köse, “ Türk edebiyatının en büyük abidelerinin ve Türk dilinin en güzel eserlerinin başında gelen ‘Dede Korkut’ kitabı ile, Türkçenin en temel ve Türk dili araştırmalarının en önemli kaynak eserlerinden biri olan ‘Kutadgu Bilig’ kitabını okullarımıza hediye ederek, bir kültür hizmeti başlattık. Eğitim ve kültür hizmetlerimiz kapsamında, okullarımıza kitap hediye dağıtımlarımız devam edecek” dedi.

Simav Gülizar Eren İlkokulu Müdürü Ali Uluer, "Eğitim ve kültür hizmetlerinden dolayı, Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığına teşekkür ediyoruz" dedi.

KÜTAHYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.