Felç geçiren esnafa 'Geçmiş olsun' ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Felç geçiren esnafa 'Geçmiş olsun' ziyareti

İHA

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, kısmı felç geçiren işletmeciye 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Felç geçiren esnafa 'Geçmiş olsun' ziyareti

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, kısmı felç geçiren işletmeciye 'Geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Başkan Özdemir, "Kütahya Esnaf Derneği olarak bir süre önce kısmi felç geçirip tedavi olduktan sonra tekrar aramıza dönen Ege Çay Bahçesi işletmecisi Nihat Çınar kardeşimize 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunduk. Çınar, 2 ay önce belediyeden yıl sonunda iş yerinin ihaleye çıkarılacağı yazısı gelmesi üzerine iş yerine masraf ederek borçlandığını buradan çıktığım takdirde, bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünmeye başlamıştı. Çınar, bize, 'evimi nasıl geçindireceğimi iş yerim çay bahçesi olduğu kışın çalışamadığı için kiralarını bile zar zor ödediğini, bu nedenle üzüntüden felç geçirdiğini' beyan etmiştir" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın girişimci hayaline kavuştu Simav’ın Demirciköy beldesinde, kendi çabalarıyla işyerini açan kadın girişimci Ayşe Arslan hayallerini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kadın girişimci hayaline kavuştu Simav’ın Demirciköy ...
''Temel yaşam ve ileri yaşam desteği eğitimi''
YEREL HABERLER ''Temel yaşam ve ileri yaşam desteği eğitimi''
Ülkü ocaklarından kitap bağışı Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı tarafından, ilkokullara kitap bağışı yapılıyor
YEREL HABERLER Ülkü ocaklarından kitap bağışı Simav Ülkü Ocakları ...
Vali Toraman mozaikli evde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Toraman mozaikli evde incelemelerde bulundu
Dünya şampiyonu atlet olimpiyatlara katılmak istiyor
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu atlet olimpiyatlara katılmak istiyor
Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından yakalandı
YEREL HABERLER Okula giren hırsızlar, güvenlik kamerasından ...
Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Özel’den destek çağrısı
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Özel’den destek ...
Terör örgütü şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütü şüphelisi yolcu otobüsünde yakalandı
Ortaokula Z-Kütüphane
YEREL HABERLER Ortaokula Z-Kütüphane
Hisarcık’ta ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
Müdür Başyiğit, TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, TÜBİTAK Bilim Fuarını ziyaret etti
Çalışma ve uygulamaları takdirle karşılanıyor
YEREL HABERLER Çalışma ve uygulamaları takdirle karşılanıyor
Başkan Şemsettin Akağaç: Dumlupınar ilçemizi tarihte hak ettiği şekilde tanıtmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER Başkan Şemsettin Akağaç: Dumlupınar ilçemizi tarihte ...
Emetli esnaftan örnek davranış
YEREL HABERLER Emetli esnaftan örnek davranış
Dumlupınar Şehitliği'ne düzenleme
YEREL HABERLER Dumlupınar Şehitliği'ne düzenleme
Köylerine morglu cenaze yıkama aracı aldılar
YEREL HABERLER Köylerine morglu cenaze yıkama aracı aldılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X