Kadın girişimci hayaline kavuştu Simav’ın Demirciköy beldesinde, kendi çabalarıyla işyerini açan kadın girişimci Ayşe Arslan hayallerini gerçekleştirdi

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demircikiöy beldesinde, 65 binTL harcama yaparak 'Büfeterya' adlı iş yerini açan kadın girişimci Ayşe Arslan, (38) hayallerini gerçekleştirdi. Büyükannesine ait eski evi restore ederek kafeterya işletmeciliğine yeni bir görünüm kazandırdığını belirten Arslan, hayallerini kurduğu iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Büfeterya adlı ikafenin açılışında bir konuşma yapan emekli eğitimci Neslişah Irmak, “Bir kadın girişimcinin işyerinin açılışında bulunmaktan gurur duyuyorum. Kendi imkanlarıyla modern bir kafeteryanın küçük bir beldede açılmasını tüm kadınlar adına yürekten kutluyor, örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu'nun da katıldığı, Büfeterya kafenin dualı açılış törenine belde halkından çok sayıda kadın da destek vermek için geldi.

KÜTAHYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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