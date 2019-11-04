DPÜ’de sınav zamanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) bir hafta boyunca yarıyıl içi sınavlarının heyecanı yaşanacak.

Ara sınav ya da vize olarak da bilinen yarıyıl içi sınavları bugünden başlayarak Pazar gününe kadar sürecek. Bölümlerde ve programlarda sınav tarihleri akademik birimlerin yönetimlerince belirlenecek ve öğrenciler sınav tarihlerini yapılacak duyuruları takip ederek öğrenebilecek.

Öğrenciler sınavlara ilişkin usul, esas ve kuralları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasındaki Yönetmelikler sayfasını ve Yönergeler sayfasındaki Sınav Yönergesi adlı belgeyi inceleyerek öğrenebilecekler.

KÜTAHYA 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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