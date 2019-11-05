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6 milyon sayfa kitap okumak için yola çıktılar

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakamlık tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan kampanya ile, 2023 sayfa kitap okuyan öğrencilerin kültür ve tarih gezilerine götürüleceği bildirildi.

6 milyon sayfa kitap okumak için yola çıktılar

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakamlık tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan kampanya ile, 2023 sayfa kitap okuyan öğrencilerin kültür ve tarih gezilerine götürüleceği bildirildi.
“Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 sayfa aç” kampanyası kapsamında 29 Ekim 2019 tarihinden 23 Nisan 2020 tarihine kadar toplamda 2023 sayfa kitap okuyan öğrenciler ödüllendirilecek.
Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, başlatılan kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, ''İlçemizde 3 bin öğrencimiz ve velilerimiz de dahil olmak üzere dev bir proje başlattık. Projemiz 29 Ekim 2019 tarihinden başladı 23 Nisan 2020 yılında Milli Egemenliğin yıl dönümünde bitecek. 27 Nisan da değerlendirme yapılacak. 27 Nisan Gazi Emet'in kurtuluşu. Proje kapsamında yaklaşık 6Milyon sayfa kitap okunmasını bekliyoruz. Yaklaşık 5 bin kilometre yol yapacağız. Bu bir yarışma değil, bu bir hedefe ulaşma çalışması. Hedefe ulaşan tüm öğrencilerimiz Kütahyamızın tarihi ilçelerini gezecekler. Herkesi bu projeye destek vermeye bekliyorum'' diye konuştu.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, başlatılan kampanya kapsamında Emet Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulunda öğrencilerle bir araya gelerek kampanyayı anlattı. Çocuklarla birlikte 15 dakika kitap okuyan Çiçek, "Onlarla sohbet ederek kampanyanın amacı, kitap okuma alışkanlığının kendilerine kazandıracağı yararları ve hedef koyarak hedefe ulaşmak için mücadele etmenin insan hayatına sağlayacağı katkılardan söz etti. 15 dakikalık kitap okuma süresinin ardından öğrenciler okuduklarını yorumladılar" diye konuştu.
Bazı öğrencilerin 2023 sayfa az demesi üzerine öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çiçek, kampanyaya katılan öğrencilere başarılar diledi.
Emet Kaymakamlığı'nca başlatılan bir projenin başlangıcında bulunmanın büyük bir onur ve gururu içerisinde olduklarını belirten Kaymakam Çiçek, ''Projemizin amacı öğrencilerimizde okuma alışkanlığını ve sürekliliğini sağlamak. Hedefimiz 29 Ekim 2019 tarihinden itibaren 23 Nisan 2020 tarihine kadar yaklaşık 176 gün içerisinde, günde ortalama 15 sayfa okuyarak 2023 sayfa kitap okuyan öğrencilerimizi ödüllendirmek. Sloganımız ise 2023 yılına 2023 sayfa aç. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırırken, okuduğunu anlama, yorum yapma analiz etme kabiliyetlerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Tüm okullarımızda uygulanacak projemizle hedefe ulaşan öğrencilerimiz için, Kütahyamızın tarihi ve kültürel yerlerine geziler düzenleyeceğiz. Ülkemizin aydınlık geleceğine, okuyan, düşünen üreten nesiller yetişmesi adına temel alt yapıyı kazanmalarını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

05 Kasım 2019 Salı

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