Kaymakam Abbasoğlu köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor

Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, köyleri ziyaret edip yatırımları yerinde inceliyor ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyor.

İlçeye bağlı Allıören köyünü ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Köylerimizi kurum amirlerimizle birlikte ziyaret ediyoruz. Sorunları yerinde dinleyip kurum amirlerimize hemen iletiyor ve gereğinin yapılması talimatını veriyoruz. Köylerimizde ekonomik açıdan neler yapılabilir, çiftçilik ve hayvancılığın yaygınlaştırılması nasıl sağlanır konularını istişare ediyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz Allıören köyümüzde, Dumlupınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Allıören Seyit Ali Sultan Dede Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile yapılan binanın inşaatında başlatılan çalışmaları yerinde inceledik'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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