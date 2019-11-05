Kütahya'da sanatçılara diksiyon kursu

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Kütahya'da, Kent Konseyi Sanat Merkezi sanatçılarına eğitmen Eray Özden Akça tarafından diksiyon kursu veriliyor.

Türkçe’nin güzelliğinin bilincine vararak daha etkili konuşabilmek için kursa katılan sanatçılar, Akça eşliğinde konuşmanın inceliklerini öğreniyor.

KÜTAHYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

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