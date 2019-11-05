Cezayir University Aboubekr Belkaid yetkilileri Kütahya'da

Cezayir University Aboubekr Belkaid yetkilileri, kütüphane çalışma metodolojisini öğrenmek, üniversitedeki iyi uygulamaları kendi kurumlarına aktarmak amacıyla Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, konuklara DPÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin, Şube Müdürü Ahmet Aksu, kütüphaneciler Ayşe Nur Dölek, Fatma Nur Yaban, Bekir Delice ve bilgisayar işletmeni Mustafa Zafer Cirit tarafından kütüphanenin uygulamaları ve hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

3 gün süren eğitim kapsamında üniversite, kütüphane, kataloglama sistemi, abone olunan veri kaynakları, iki üniversite kütüphanelerinin benzer ya da farklı yönleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ayrıca Kütahya’daki tarihi mekanlar, Ahmet Yakuboğlu Müzesi ve il müzeleri, şehir kütüphaneleri, Yazma Eserler Kütüphanesi ziyaretleri gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.