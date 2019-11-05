DPÜ ‘Unilook Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ etkinliğinde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya’da düzenlenen Unilook Türkiye Üniversite Tanıtım ve Tercih Günlerinde geleceğine yön vermek isteyen gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Hilton Garden Inn Kütahya'da başlayan ve iki gün sürecek olan ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden devlet ve vakıf üniversitelerinin katıldığı etkinlikte Kütahya'dan ve Türkiye'nin çeşitli lise öğrencileri ve velileri katıldı.

Etkinlikte Dumlupınar Üniversitesine büyük ilgi gösteren öğrenciler okumak istedikleri bölümler ve DPÜ'de yerleşke yaşamı hakkında merak ettiklerini en yetkili ağızlardan öğrenme fırsatı buldular.

KÜTAHYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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