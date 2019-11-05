Kütahya’da Üniversite Tanıtım Günleri etkinliği

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve UNILOOK işbirliğiyle "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliğinin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İsmail Güven ve Mehmet Zorlu ile Kütahya EğitimBirSen 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse'nin katılımlarıyla yapıldı.

Çeşitli kamu üniversitelerinin ve özel üniversitelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen organizasyona lise öğrencileri ve eğitimciler büyük ilgi gösterdi. "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" organizasyonu 45 Kasım tarihlerinde öğrencilerin ve velilerin ziyaretine açık olacak.

KÜTAHYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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