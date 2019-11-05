Kütahya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve EğitimBirSen Kütahya 1 Nolu Şube işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Voleybol turnuvası Linyit Ortaokul spor salonundaki açılış müsabakasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ve EğitimBirSen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse'nin servis atışlarıyla başlayan turnuvada 25 takım mücadele edecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, müsabakaların yaklaşık 29 gün süreceğini, yarı final ve final maçlarının yeni kapalı spor salonunda gerçekleştirileceğini belirterek "Final maçını izlemek için tüm Kütahyalı hemşerilerimizi kapalı spor salonumuza davet ediyoruz" dedi.

Final maçının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılmasının planlandığını, fakat bunun fikstür nedeniyle mümkün olmadığını belirten Başyiğit,” 3. kez düzenlenen turnuva artık geleneksel hale gelmiştir. Turnuvaya katkılarından dolayı EğitimBirSen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’e teşekkür ediyorum. Turnuva sadece öğretmenler için değildir, yeteneği olan her eğitim çalışanı turnuvaya katılabilir” diye konuştu.

EğitimBirSen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, turnuvanın birlik ve beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini, eğitim çalışanlarının birbirleriyle işbirliği içerisinde faaliyet üretebilme, yeteneklerini geliştirmesine katkı sunmasını dileyerek, projeye katkılarından dolayı Kütahya Valiliğine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Voleybol Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Demir'e, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Karakayalı'ya teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret turnuvada amacın Kütahya'da sporu ve kardeşliği geliştirmek olduğunu belirterek "Tüm takımlara hakemlerimize ve sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir turnuva olmasını temenni ediyorum" dedi.

Turnuva boyunca 6 grupta 56 müsabaka gerçekleştirilecek.

KÜTAHYA 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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