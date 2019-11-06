Başkan Özdemir: "Esnafın yanında değilsin, tanımasan da olur"

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Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit’in kurumu, ’esnafın mağduriyetini bir kez bile dile getirmeyen bir başkanlık anlayışıyla’ yönettiğini ifade etti.

KÜTAHYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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