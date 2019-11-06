Kaymakamlık mesleği öğrencilere anlatıldı

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde öğrencilere, ‘Kariyer günleri’ kapsamında düzenlenen etkinlikte kaymakamlık mesleği anlatıldı.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek, Kaymakamlık mesleği üzerine söyleşide bulundu.

Mesleği hakkında bilgi veren Abbasoğlu, "Kaymakam ilçede yasaların uygulanmasını sağlar, valinin emirlerini uygular, çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eş güdümü sağlar. Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır. Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder" dedi.

Soru cevap şeklinde süren seminer sonunda Abbasoğlu, öğrencilere meslek seçimi konusunda tavsiyelerde bulundu.

KÜTAHYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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