Kaymakam Fırat'tan esnaf ziyareti

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Kütahya’nın Pazarlar Kaymakam Yunus Emre Fırat, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamının herkese açık olduğunu dile getiren Kaymakam Fırat, bu tür ziyaretleri sık sık yapacağını ifade etti.

Kaymakamlık yetkilileri, “İlçemiz kaymakamı Yunus Emre Fırat, İlçe merkezindeki sanayi esnaflarını ziyaret etti. Kaymakamımız İlçe esnafı ile tanışarak, esnafların sorun ve beklentilerini dinledi. Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, ilçemiz sanayi esnafları ile çeşitli konularda görüş alışverişlerinde bulundu " dediler.

KÜTAHYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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