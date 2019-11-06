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Metin Karakuyu vefat etti Simav’ın iki dönem Belediye Başkanlığı görevini yapan Metin Karakuyu ...

İHA

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 1989 1999 yılları arasında iki dönem Belediye Başkanlığı görevini yapan, İnşaat Mühendisi Metin Karakuyu ( 57) hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü belirtilen Karakuyu'nun, soyadını taşıdığı Simav Dç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 1989 1999 yılları arasında iki dönem Belediye Başkanlığı görevini yapan, İnşaat Mühendisi Metin Karakuyu ( 57) hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gördüğü belirtilen Karakuyu’nun, soyadını taşıdığı Simav Dç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 19, 20, ve 21’inci dönem milletvekili ve Sağlık Bakanı olarak görev yapan merhum Prof. Dr. İsmail Karakuyu’nun kardeşi olan Karakuyu evli ve 2 çocuk babasıydı.
Karakuyu, Merkez Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası çok sayıda vatandaşın katılımıyla, Yenimahalle Kabristanı'nda toprağa verildi.

KÜTAHYA

06 Kasım 2019 Çarşamba

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