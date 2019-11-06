Hisarcık’ta diksiyon kursu sona erdi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan diksiyon kursu sona erdi.

Atatürk İlkokulundaki 28 kişinin katıldığı kursta kursiyerlere Kurs Öğreticisi Esra Çubuk tarafından güzel konuşmaya hazırlık, diksiyon sanatının önemi, nefes ve ses eğitimi, konuşma tekniği ve anlatım konularında eğitim verildi.

Tamamlanan toplam 40 saat süreli kurs sonunda 16 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı belirtildi.

KÜTAHYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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