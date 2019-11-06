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Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan'a el yapımı çini vazo hediye etti.

Özdemir, TÜGVA Kütahya İl Temsilciliği'nin açılış törenine katılmak üzere Kütahya'ya gelen Erdoğan'a, bakanlıklara iletilmek üzere esnafın problemlerini içeren dosya takdim etti.

Uzun süre takdim edilen el yapımı çini vazoyu inceleyen Erdoğan, Kütahya'nın sanatçı şehri olduğunu dile getirdi.

KÜTAHYA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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