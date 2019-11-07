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Emet'e 6 milyon TL'lik yatırım

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesine yapılması planlanan gençlik merkezi binasının 27 Kasım 2019 günü ihalesi yapılacağı bildirildi.

Emet'e 6 milyon TL'lik yatırım

Kütahya'nın Emet ilçesine yapılması planlanan gençlik merkezi binasının 27 Kasım 2019 günü ihalesi yapılacağı bildirildi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''2017 yılından beri çalışma ve takiplerinin yapıldığı ve Etimaden işletmeleri genel müdürlüğünce ilçemize kazandırılacak gençlik merkezi 27 Kasımda ihale edilecek. İlçemize gençlik merkezi kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Enerji Bakanlığımıza, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürümüz Serkan Keleşer’e, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, projemize destek ve emek veren geçmiş dönem ve bu dönem değerli Milletvekillerimize, ilçe halkımızı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Gençlik merkezimiz 550 takvim gününde tamamlanarak hizmete girecek. Gazi Emetimize hayırlı olsun“ dedi.
Gençlik merkezinin ilçeye kazandırılmasındaki katkılarından dolayı, en alt kademeden en üst kademeye emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür ettiğini belirten AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, ''Okullar şehri ilçemize gençlik merkezinin büyük bir kazanım olacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA

07 Kasım 2019 Perşembe

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