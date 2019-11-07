Organik ıspanak ilgi görüyor

Kütahya’nın Simav ilçesindeki halk pazarında satılan organik ıspanaklar yoğun ilgi görüyor.

Simav’a bağlı Gökçeler köyünde ıspanak yetiştiren üretici Ali Ertekin, "Kendi yetiştirdiğimiz ıspanaklarımızı elimizle dikimini yapıyoruz. Makine kullanımı ve ilaçlama yapmıyoruz. Çapa yaparak içindeki otları temizliyoruz, kazımı ve kesimini de elimizle yapıyoruz” dedi

Ispanak müşterisi Tülay Aksu, güvenilir satıcılardan sebze aldıklarını belirtti. Aksu, “Ispanak Simav’da yenilir, ıspanak yemek isteyenler Simav’a gelip alsınlar” ifadelerini kullandı.

Ispanak üreticisi Nurşen Ertekin, "Ispanağı çapa yaparak yabani otlarından temizliyoruz. Kendi üretimimiz olan ıspanak tarlasında hayvansal gübre kullanıyoruz. Organik olan sebzelerimizi gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz, Simav ıspanağında ilaçlama yapılmıyor ” diye konuştu.

Bu arada, Simav Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından kontrol edilen köy ürünlerinin sağlığa zararlı olmadığı görüldü.

KÜTAHYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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