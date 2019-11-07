Kütahya’da Mesleki Eğitim İstişare Toplantısı

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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İstişare” toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, Genel Sekreter Salih Nafi Alıç, Yönetim Kurulu üyesi Fatih Alkış, Disiplin Kurulu üyesi Ömer Ayvaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur ve Zeki Atik katıldılar.

Toplantıda Kütahya’da mesleki eğitim konusunda yapılan ve yapılabilecek çalışmalar görüşüldüğü açıklandı.

KÜTAHYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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