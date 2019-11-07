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Kütahya Belediye Meclisi'nde konuşan Çetinbaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

İHA

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Gönlüm ister ki belediye meclisimizde de AK Parti grubu ile Milliyetçi Harekat Partisi grubu arasında benzer bir hukuk kurulsun, kurulmuşsa da inşallah bozulmadan devam etsin" dedi.

Kütahya Belediye Meclisi'nde konuşan Çetinbaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Gönlüm ister ki belediye meclisimizde de AK Parti grubu ile Milliyetçi Harekat Partisi grubu arasında benzer bir hukuk kurulsun, kurulmuşsa da inşallah bozulmadan devam etsin" dedi.
Kütahya Belediye Meclisi'nde konuşan Çetinbaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Cumhur ittifakının önemine dikkat çeken Başkan Çetinbaş, "Belediye Başkanımız Sayın Alim Işık’ın daveti üzerine buradayız. Sayın Belediye Başkanımıza tanıdığı bu fırsattan dolayı şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin de bildiği Cumhur İttifakı hain 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşan, milletimiz ve devletimizin bütünleşmesiyle devam eden ve orada yapılan eylemlerin sahip çıkmanın tezahürü olarak Yenikapı ruhuyla taçlandırılarak devam eden bir süreç. Cumhur ittifakının öznesi; kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ayakta durmasının belkide her türlü meselenin önünde sayılmasının sağlayıcısı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Zaman zaman beyan ettikleri gibi Cumhur ittifakı belirli yörelerde basit siyasi çekişmelere feda edilemeyecek kadar önemlidir. Cumhur İttifakı ülkemizin bekası, ezanı Muhammedimiz, ay yıldızlı bayrağımız ve memleketimizin önce içeride, sonra dışarda burada siz oyun kuramazsınız, söylenecek söz varsa ancak biz söyleriz deme şansıdır belki. Dolayısıyla sayın genel başkanlarımızın başlatıp sürdürdüğü Cumhur İttifakı herhangi bir genel veya yerel seçimden daha önemlidir. Bu kürsüden açıkça ifade etmek isterim ki; Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım ile 15 Temmuz’dan bugüne, birbirimizle alakalı kurmuş olduğumuz hukuk, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı arasında kurulan hukuktan farklı değildir. Gönlüm ister ki belediye meclisimizde de AK Parti grubu ile Milliyetçi Harekat Partisi grubu arasında benzer bir hukuk kurulsun, kurulmuşsa da inşallah bozulmadan devam etsin" diye konuştu.

"HATA VARSA HESABINI SORMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Çetinbaş, meclis toplantısında yaptığı konuşmada sözlerine şu şekilde devam etti: “Unutmayınız, hepiniz bir gün eski olacaksınız. Dolayısıyla ona göre kıymet vermek, eskiyi, geçmişi ona göre değerlendirmek gerekir. Ben yaşım itibari ile Kütahya’mızda Sayın Oral Kiper’i hatırlıyorum. Benden yaşça büyükler belki daha eskiyi de hatırlar, sonra Halil İbrahim Özkaraca, sonra Sayın Süleyman Canan, Sonra Sayın Mustafa İça, sonra sayın Kamil Saraçoğlu. Ölen başkanlarımıza, onların meclis üyelerine cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum; bugün geçmişle alakalı bir iş yaptığımızda geçmişe yaptığımız muamele yarın bu sıralarda sizlerin yerine oturanlar tarafından sizin için yapılabilir. Örneğin, basından takip ettiğim kadarıyla Sayın Belediye Başkanımız 1453 konutları diye geçen projeyi teslim alı, içinde bulunduğumuz binanın geçici kabulü yapıldı, burada geçmişle alakalı belki bizim siyasi partimizin de onayıyla, hem 1453 konutlarıyla alakalı hem de içinde bulunduğumuz binanın yapımıyla alakalı bir araştırma komisyonu oluşturuldu, bir şey çıkmadı demekki, Sayın Belediye Başkanımız kabulünü gerçekleştirdi. Şunu anlatmaya çalışıyorum, bir eksik varsa; bir hata varsa her kim yaparsa yapsın hesabını sormak sizin ve bizim boynumuzun borcu. Ama bakın Sayın Kamil Saraçoğlu döneminde belediye başkanlığı yardımcılığı yapan arkadaşlarımız o ihalenin içinde olanlar şimdi sayın Alim Işık’ın başkan yardımcısı. Geçmiş dönemde Milliyetçi Hareket Partisi meclis grubunun grup başkan vekili beyefendi şimdi belediye başkan yardımcısı. Çalışanlar aynı çalışanlar, bir eksik varsa bir kusur varsa bunların hesabı elbette sorulur ama şunu ifade etmek isterim. 3 dönem belediye bizim siyasi partimizdeydi, hem sayın Mustafa İça hem de sayın Kamil Saraçoğlu bu şehirde yaşamaya devam eden itibarlı adamlardır" şeklinde konuştu.

"BORÇ VAR AMA KARŞILIĞI DA VAR"

Çetinbaş, konuşmasında borçlanmayla alakalı yaşadığı bir durumu anlattı: Çetinbaş, "Çarşıda, pazarda biz dolaştığımızda muhtarlarla zaman zaman konuşup sohbet ettiğimizde şöyle sözler söylüyorlar, belediyenin çok borcu olduğu için artık bir iş yapamayacakmış, kendi tabirlerine göre. Efendim, aylık gelen paradan şu kadar lira ila hangi hesabı veya hangi hizmeti yapabilir ki. Evet belediyemizin ciddi bir borç yükü olduğu gözüküyor, borcumuz var, doğru ama biraz önce bahsettiğim 1453 konutlar kapsamında, yani kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar kapsamında sanıyorum 1300’e yakın konutumuz var. Evet borcumuz ama aynı yerde ve başka yerde işyerlerimiz, gayrimenkullerimiz var, evet borcumuz var ama yine hazineden çevre ve şehircilik bakanlığından almış olduğumuz yerlerimiz var. Ben bir gün berberde tıraş oluyordum, yani 20 yıl önce. Oraya bir adam geldi, öyle yorulmuş, bitap hale düşmüş, berber çok sıkıntılı gördüğünü söyledi, gurbetçi bir vatandaşmış, berbere dedi ki, valla 13 tane dairem var, kiracılar berbat etmiş, boya badana, belediye emlak vergisi de çıkartmış, su parası da ödedim, çok zor işim var, çok bunaldım deyince hemen hızlıca berber, o kadar bunaldıysan benim üzerime yapıver diye. Yani her nimetin bir külfeti var, harcamadan bir şey kazanamazsınız.İnşallah belediye başkanımızın yapmış olduğu hizmetler, halkımız teveccüh gösterir, onu seçerse öder, teveccüh göstermez, başka bir belediye başkanını seçerse, başka bir siyasi partiden belediye başkanı seçerse, tabi kendisi talip olma durumu olmama durumu da var, ona göre öder. Yani aslında zor olanı başarmak bu meclise yakışan meseledir. Yıllar önce ben yeni mühendis olmuştum, kocaman bir şantiyeye şantiye şefi yaptılar beni. Elektrik işleriyle alakalı her yer toz dumandır. Bir ihtiyaç listesi hazırladım, şunlar şunlar alınacak, kendime göre de yaklaşık maliyetini çıkardım ve genel müdüre götürdüm. Şantiyeyi kurmak için bunlara ihtiyacımız var. İhtiyaç listemiz ve yanına tahminen lazım olan para. Dedi ki; mühendis bey, iyi şantiye şefi nasıl olur biliyor musun? Para olmadan şantiyeyi kuracaksın. Kütahya bir şantiyeyse, şantiye Başkanı Sayın Alim Işık, milletimiz hizmet bekliyor, seçim döneminde verdiği vaatleri, bütün siyasi partilerden alacağı destekle ortaya koyacağına yürekten inanıyorum çünkü meclisin algoritmasına baktığımda ortak payda olarak Kütahya’yı görüyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ TRAFİK DÜZENİ VE MÜSTECİRLERİN DURUMU

Başkan Ali Çetinbaş, konuşmasına Kütahya gündemiyle devam etti. Çetinbaş, "Belediye müstecirleri yönetmelikler gereği ihaleye çıkınca ortam biraz hareketlendi. Esnaf odları başkanımızı da selamlıyorum, rahat rahat oturuyordu şimdi bir de esnaf derneği kurmuşlar. Takip ediyoruz, mesele tabi herkesin kazanması meselesi. Yönetmelikler, birtakım kanunlar olabilir, biraz önce sayın belediye başkanımız bizi ağırladı, kamuyu zarara uğratmadan, belediyemizin kaynaklarını eksiltmeden, oradaki esnaf kardeşlerimizi ezmeden, onları zora sokmadan bu işin çözüleceğine ben yürekten inanıyorum. İl trafik komisyonumuz bir karar aldı, tabi il trafik komisyonu karar alır ama kararı bu işe hazırlayan yerel siyasi otoritedir. Ne demek? Belediye Başkanlığı. Onun için burada konuşuyorum. Yani projeyi belediye çizer, il trafik komisyonu da ona göre onaylar. Elbette onaylamayadabilir ama bizim Asım Gündüz caddemiz Ulu Cami Vazo istikametinde, yani Ulu Cami’den vazoya doğru. Alternatif yol diye Sayın Mustafa İça zamanında açılan yol, Ulu Cami Vazo istikametinde. Daha önce Asım Gündüz tersken biri vazo Ulu Camii istikametinde, diğeri Ulu Cami Vazo istikametindeydi. Şimdi her iki yol, vazo ulu cami istikametinde olunca otobüsler de Asım Gündüz’den kaldırılınca Asım gündüz esnafı bir hayli şikayetçi. Eğer vaktiniz olur da başkan yardımcılarınızla oradaki esnafı ziyaret ederseniz cadde baypas edilmiş durumda. Bir tek zaman aralığı hariç, akşam 5’te mesai çıkışında battı çıktı istikameti ona uygun olmadığı için sonrada ciddi bir kuyruk oluyor, oradaki yoğunluğun azalması, orada iş yapan esnaf kardeşlerimiz tarafından ciddi bir tepkiyle karşılandı, hatta şöyle sözler söylediler; iki tarafı da Ulu Camii’den vazoya doğru hareket ettirip biraz şehri bunaltıp Cumhuriyet Caddesi’ni tek şerit trafiğe açabiliriz falan. Ben de cevaben, bir belediye başkanı neden buna ihtiyaç duysun, bu halkımızın daha çok faydasına olur, bu yaşanan eğer sıkıntıysa bu sıkıntıyı yaşatmadan da açabilir diye düşünüyorum. Yani benim kanaatime göre olmadı. Meclis üyeleri kendileri zaten bu şehirde yaşadığı için taktir edebilir, birtakım düzenlemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

"AHMET ERBAŞ BİR TWET ATMIŞ, ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Çetinbaş, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “MHP Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş bir twit atmış, çok hoşuma gitti. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu bizim kardeşimiz değil, Türkiye düşmanlarının ümit aşısı, geçim kapısı, tescilli hısım ve akrabasıdır.” Bu twiti atan Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş’ı tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeliyi sayı ve hürmetle anıyorum. Belediye Meclis üyelerini de genel başkanlarının ortaya koyduğu tavırla hareket etmesi ümit ve temennisiyle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”

KÜTAHYA

07 Kasım 2019 Perşembe

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