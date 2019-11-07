"Mevlid Kandili İslam alemine hayırlar getirsin"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, kandillerin, sevgi ve saygı duygularının güçlendiği müstesna zaman dilimleri olduğunu ifade etti.

Mevlid Kandili'nin İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Çetinbaş, "Kainatın şereflendiği gün olarak telakki edilen Mevlid Kandili, insanlığın da kurtuluşuna açılan bir kapıdır. İki cihan Peygamberi’nin dünyaya teşriflerini kutlarken, O’nun yaşantısı ve ahlakının da örnek alınması gerekiyor. Peygamberimizin getirmiş olduğu ilahi mesajı iyi anlamak, eşsiz ve örnek olan güzel ahlakını özümsemek, İslam aleminin ona duymuş olduğu içten ve samimi sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak bu mübarek geceler için önceliklerimizden olmalıdır. O’nun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımızı güncelleştirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eşdost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmak, hayatımızdaki olumsuzluklardan kurtulmak, huzura kavuşmak için sevgi ve hoşgörü ortamının sağlanması için bugünleri iyi bir fırsat olarak görmeliyiz. Tüm hemşehrilerimizin mübarek Mevlid Kandili’ni kutluyor, Cenabı Allah’tan sağlık, afiyet ve bereket getirmesini de niyaz ediyorum" diye konuştu.

KÜTAHYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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