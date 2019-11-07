Kütahya Esnaf Derneği'nden Rektör Uysal’a ziyaret

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ı ziyaret etti.
KÜTAHYA
07 Kasım 2019 Perşembe
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