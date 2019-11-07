'Yeni fırsatlar için el ele projesi' heyeti Kütahya'da

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Kütahya Valisi Ömer Toraman, 'Yeni fırsatlar için el ele projesi' kapsamında Kütahya’ya gelen Bulgaristan heyetini kabul etti.

Türkiye ve Avrupa Birliği 'şehir eşleştirme hibe programı' kapsamında kabul edilen Tavşanlı Kaymakamlığı ve Bulgaristan Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesi arasındaki 'Yeni fırsatlar için el ele projesi' kapsamında Bulgaristan’dan gelen Türk heyet, Kütahya Valisi Ömer Toraman’ı ziyaret etti.

Vali Toraman’ın makamında gerçekleşen ziyarette; Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Kirkova (Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi Mehmed Süleyman ile Başkan Yardımcısı Valentina Dimitrova yer aldı.

KÜTAHYA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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