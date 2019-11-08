Şaphane Kaymakamı Mahmutoğlu görevine başladı

Kütahya'nın Şaphane ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Tayyar Emre Mahmutoğlu, vazifesine başladı.

1994 yılında Sivas'ta doğan Tayyar Emre Mahmutoğlu , ilk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladıktan sonra 2018 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2018 yılında yapılan Kaymakam adaylık sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri olarak mesleğe intisap etti.

Mesleğe Sivas Valiliği'nde Kaymakam adayı olarak başlayan Kaymakam Mahmutoğlu, bir süre Sivas Zara ve Gürün, Aydın Buharkent ilçelerinde vekaleten görev yaptı. Refiklik stajını sırası ile Düzce ili Akçakoca ilçesi ve Sakarya ili Kocaali ilçelerinde tamamladı.

KÜTAHYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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