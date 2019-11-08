Başkan Bilal Demirci: "Kaymakamımızla el ele verip Pazarlar için çalışacağız"

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar Kaymakamlığı'na atanan Yunus Emre Fırat'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Pazarlar Kaymakamlığı'na atanan Yunus Emre Fırat'a Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Pazarlar Belediye Başkanı Demirci, kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Pazarlar ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Yunus Emre Fırat'a aktardı.

Pazarlar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında bilgiler de paylaşan Başkan Demirci, kaymakamlık ile el ele vererek Pazarlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Yunus Emre Fırat ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Bilal Demirci'ye teşekkür etti.

KÜTAHYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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