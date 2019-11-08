Dumlupınar'da 'Temel iş sağlığı ve güvenliği' eğitimi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve ilçede bulunan okul idarecileri ve çalışanlarına, 'Temel iş sağlığı ve güvenliği' eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli,yaptığı açıklamada, ''Kurumumuza bağlı okul ve kurumlarda görevli idareci, öğretmen ve diğer personele yönelik olarak "Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi" kursu düzenlendi. Gazi İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen kurs, İş Sağlığı Uzmanı Ahmet Levent Gürsu tarafından verildi'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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