Emet ve Hisarcık'ta koordinasyon toplantıları

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Kütahya'nın Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu yönetim kadroları, koordinasyon toplantılarında buluştu.

Toplantıların ilki Emet Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. Toplantılara Emet Meslek Yüksekoukulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Uğur Saylan, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Danış, Emet MYO Müdür Yardımcıları, Öğr. Gör. Zeliha Erol ve Öğr. Gör. Tuğba Kanmaz, Hisarcık MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Arif Emre Şen ve Öğr. Gör. Burak Kavaslar ile Emet MYO Sekreteri Ömer Büyük ve Hisarcık MYO Sekreteri Arif Köylü katıldı.

Toplantılarda iki komşu kardeş ilçenin DPÜ Meslek Yüksekokulları 20192020 eğitimöğretim döneminde eğitim, sosyal, kültürel alanlarında birlikte gerçekleştirmenin planladığı konuları konuştular.

Toplantıların ikincisi ise Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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