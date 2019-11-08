Kütahya’da Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ‘Dispraksi’ atölye çalışması

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademisi Öğretmen Eğitimi" çalışmaları kapsamında Beden Eğitimi Öğretmenlerinin katılımıyla atölye çalışması gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÜSTDER işbirliği ile düzenlenen " Disleksi Farkındalık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Beynin amaçlı hareketleri kontrol etmesi bozukluğu (Dispraksi) konusunda, Fizyoterapist Safa Kantar’ın nezaretinde Kütahya merkez okullarında görev yapan 15 beden eğitimi öğretmeniyle atölye çalışması gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

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