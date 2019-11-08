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Kütahya’da ‘Veli Şenliği’

İHA

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Merkez ilçedeki ilkokul velilerinin katılımı ile " Veli Şenliği" düzenlendi.

Kütahya’da ‘Veli Şenliği’

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Merkez ilçedeki ilkokul velilerinin katılımı ile " Veli Şenliği" düzenlendi.
İl genelinde 4 yıldır devam eden Veli İletişim Programı (VİP) kapsamında, bu yıl ilk defa ilkokul velilerine yönelik veli şenliği gerçekleştirildi. Veli Şenliğinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İsmail Güven katıldı.
Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit; Velilerin tekrar çocukluklarına dönerek günlük hayatın getirdiği stresten uzaklaşmaları gerektiğini, her zaman sahnede olan çocuklarının yerine kendilerini koyarak yarıştan uzak, sadece eğlence olduğunu göstermek istediklerini dile getirdi.
Velilerin oyun oynadığı, tribünde çocukların olduğu bir eğlencenin ilk defa yapıldığını vurgu yapan Başyiğit, bu tür etkinliklerin devam edeceğini, velilerin okullara aidiyet duygularını geliştirmek istediklerini ifade etti.
Toplam 18 okuldan 177 velinin katılım gösterdiği şenlikte sergilenen 5 farklı oyunun esnasında eğlenceli anlar yaşandı.
Şenliğe katılan veliler, uzun zaman sonra ilk defa çocukluklarına döndüklerini, oyunların yarışma şeklinde olmamasının kendilerini rahatlattığını, çocuklarıyla da bu tür oyunları oynamak istediklerini belirttiler.

KÜTAHYA

08 Kasım 2019 Cuma

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