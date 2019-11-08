Hisarcıklı kadınların gözleme hayrı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesinde, hayırsever kadınlar tarafından Ahi Beyi Seydi Resul Türbesi için geleneksel hayır gözlemesi yapılarak halka dağıtıldı.

Şehitler Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen geleneksel Ahi Beyi Seydi Resul Türbesi gözleme hayrı sabah erken saatlerden itibaren Şehitler Mahallesi Seydi Resul Türbesi önünde başladı.

Burada toplanan kadınlar hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan yapılan gözlemeleri kurulan saclarda imece usulü pişirilerek ilçe halkına dağıtılıyor. Ayrıca gözlemeler cami cemaatinin alması için ilçe merkezindeki cami girişlerine bırakılıyor.

Kaymakam Buğra Karadağ ve Belediye Başkan Vekili Ayşe Uludoğan, gözleme yapan kadınları ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Daha sonra ise Seydi Resul Türbesini ziyaret ederek dua yaptılar.

Seydi Resul Tekkesinin ilçenin sosyal, dini ve iktisadi hayatını belirleyici yerlerinden olduğuna vurgu yapan Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, “İlçede çok eski dönemlerde kurulan Seydi Resul Tekkesi o zamanlar ihtiyaç sahibi yerlilere ve yolculara hizmet sağlıyor, ayrıca bölgede yaşayan muhtaç insanlarla, bir şekilde bölgeye yolu düşenlerin yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. O günlerden bu yana güzel geleneği halkımız ilçemizde her yıl devam ettirmektedir. Gözleme hayrına gıda malzemesi ve maddi yardımda bulunan hayırsever halkımızdan ve büyük bir özveriyle gözleme yapan tüm kadınlarımızdan Allah razı olsun“ diye konuştu.

KÜTAHYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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