Kütahya´da gaybubet evlerine operasyon: 4 gözaltı

KÜTAHYA´da, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı `gaybubet´ evlerine yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin üzerinde F serisi 1 dolar bulundu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı olan şüphelilerin, `gaybubet´ olarak bilinen evlerde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adresleri belirlenen 4 eve, mahkeme kararıyla operasyon yapan polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan K.M., S.D., Y.G. ve F.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Bir şüphelinin üzerinde F serisi bir dolar bulunurken, evlerde yapılan aramalarda, örgütle ilgili yazılı dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen şüpheliler, sorguya alındı. Soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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